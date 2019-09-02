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Простые движения: найден способ избежать ранней смерти

Найден простой метод спастись от преждевременной смерти
Фото: www.globallookpress.com
Профилактика - лучший способ лечения

Физические нагрузки принесут больше пользы тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, чем здоровым людям.

К такому выводу пришли ученые Европейского общества, в течение шести лет изучавшие истории болезней около полумиллиона людей в возрасте после 40 лет. У испытуемых, страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний, физкультура снижала риск смерти от болезней сердца на 14%, у тех, у кого не было такого диагноза, этот показатель был в 2 раза меньше – 7%.

Специалист Сеульского национального университета кардиолог Си Хек Канг отмечает, что снизить риск ранней смерти помогает быстрая ходьба по 30 минут в течение пяти дней в неделю. Такую тренировку можно заменить восхождением на гору без груза в течение 75 минут в неделю.

Доктор Канг напомнил, что физически активные люди лучше спят, больше двигаются и в целом чувствуют себя хорошо. Физическая активность – это простой и надежный способ жить дольше, подчеркивается в опубликованной в Mediсal Xpress статье.

Перед тем, как начать заниматься физкультурой, необходимо проконсультироваться с врачом, напоминает "Вечерняя Москва"


Валентина МАЙОРОВА
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