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Кокорин пожаловался на жизнь в СИЗО

Огромное давление: Кокорин пожаловался на жизнь в СИЗО
Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Футболист считает, что от изоляторов стоит отказаться

Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых отпустили по УДО, рассказали, что тяжелее всего им далось в СИЗО. По словам игрока "Зенита" разбирательства следствия и перевозки давили сильнее всего.

"Когда тебя забирают из привычного ритма жизни, у тебя дома жена и дети остаются просто вот… и ты не понимаешь ничего, как что будет, постоянно в напряжении находишься, конечно, психологически огромное давление", – признался Кокорин "Говорит Москва".

Впрочем, вся эта ситуация, а конкретно увеличение числа злопыхталей только закалила спортсменов, который научились переживать новые эмоциональные моменты.

Кокорин и Мамаев в интревью также передали "привет" бывшим сокамерникам.

Ранее суд Белогородской области удовлетворил прошение об освобождении досрочно не только футболистов, но и младшего брата Кокорина. 

Полина ИВАНОВА
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