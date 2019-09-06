Главный трансфер года: Кокорина и Мамаева отпустили досрочно

Потерпевшие простили хулиганов

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев освобождены условно-досрочно за хорошее поведение. Так решил в пятницу, 6 сентября, выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области, где молодые люди отбывали наказание за драку. Решение вступит в законную силу через 10 дней, передает "Медуза".

Брат Кокорина Кирилл также будет отпущен. Потерпевшая сторона против УДО всех троих не возражала.

Ранее адвокат заключенных Юрий Падалка сообщал, что его подопечные получили хорошую характеристику из колонии: ответственно трудились в швейном цехе и принимали активное участие в местных спортивных мероприятиях, пишет Mash.

Между тем, по данным телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", официального подтверждения решения суда еще нет. Заседание на момент 10.00 мск еще продолжается и проходит в закрытом режиме.

Журналисты ждут решения суда за забором колонии под песни Рода Стюарта, Стинга и Брайана Адамса. "All for love" (Все ради любви) звучит из динамиков.

Все. Свободны – это объявлено уже официально. Мама братьев Кокориных не скрывает эмоций:

"Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет", – сказала Светлана Кокорина в интервью "Спорт24".



Осужденных должны отпустить домой 17 сентября.

Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин и полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев были осуждены за драки в центре Москвы по ст. 213 УК РФ, ст. 115 УК РФ и ст. 116 УК РФ (хулиганство, побои, вред здоровью). В Белгородской колонии они находятся с июля.