Все живое на планете умрет из-за второй Луны

Специалисты бьют тревогу, отмечая, что к Земле несется астероид 1998 FF14, который принесет немало бед. Уфологи уверяют, что космическое тело не врежется в нашу планету, но ее магнитное поле "захватит" объект, который станет еще одним спутником.

Все это, как предсказывают конспирологи, произойдет 24 сентября. На 9 секунд Земля перестанет вращаться. Однако после паузы она начнет двигаться в обратную сторону, но за это столь короткое время большинство людей успеет погибнуть.

Из-за остановки земная кора начнет смещаться, что спровоцирует землетрясения, а океаны затопят континенты, потоки воздуха сформируются в ураган, который будет двигаться со скоростью 1000 км/с.

При этом, как отмечает портал VladTime, некоторым людям удастся выжить – спасены будут те, кто окажется в самолетах, кто находится на полюсах, а также космонавты. Впрочем, традиционная наука отвергает возможность появления второй Луны у Земли и конец света.