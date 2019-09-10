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Американский шпион в России сбежал от лежачей матери

Американский шпион в России предал больную мать
Фото: www.globallookpress.com
Разведчик бросил пожилую женщину-инвалида на произвол судьбы

Завербованный агент США не только родину продал, он также предал родную мать. Бывший работник администрации президента Олег Смоленков, которого СМИ записали в американские шпионы, бросил женщину-инвалида на произвол судьбы, утверждают журналисты. 

Как пишет "Московский комсомолец", за обездвиженной Валентиной Николаевной ухаживает сиделка. По словам девушки, которая разговаривает с украинским акцентом, за матерью Смоленкова она следит всего пару дней по просьбе коллеги. Та поспешно отправилась в Незалежную. 

"Она лежачая и не совсем в себе. Кричит иногда "Помогите!" – поведала сиделка корреспонденту издания. 

Предполагаемый шпион последний раз в квартире старушки видели порядка трех лет назад. Тогда он регулярно навещал мать – не реже трех раз в неделю. А потом исчез. Об отце Смоленкова ничего не известно. 

Напомним, накануне американская пресса сообщила о завербованном в России несколько десятилетий назад мужчине, которого вывезли в США летом 2017 года. По данным СМИ, он работал кадровым дипломатом и был близок к Кремлю. Позже в администрации президента РФ опровергли эти слухи, уточнив, что Смоленков не относился к категории высших должностных лиц. 

При этом в Америке госсекретарь Майк Помпео сведения об агенте ЦРУ в Москве назвал "фактически некорректными", передает РИА "Новости" в своем телеграмм-канале. 

Ксения АНДРЕЕВА
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