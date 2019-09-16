Грузинский телематершинник указал Москве, что его страна никогда не будет Россией

Оскандалившийся журналист Георгий Габуния, сыпавший в июле этого года нецензурной бранью в отношении президента РФ Владимира Путина и российского руководства в эфире телеканала "Рустави 2", объяснил причину такого поведения тем, что он просто "не хочет быть трусом". Об этом грузин поведал уже на другом телевизионном ресурсе "Мтавари архи", созданном экс-гендиректором "Рустави 2" Николозом Гварамией.

Габуния заявил, что Россия якобы столетиями вела борьбу с грузинской церковью и все это время "разрушала" его страну. Журналист указал, что российскому лидеру следует знать, что Грузия не будет Россией, пишет "Взгляд".

Также он раскритиковал нынешние власти страны, которые якобы помогают Москве "разрушать" Сакартвело, и не удивился, если бы Тбилиси выдал его РФ.

"Пусть Путин знает, что мы не будем Россией, что "Грузинская мечта" – это не вся Грузия. Я хочу быть свободным", – заявил Габуния.

Напомним, сами власти Грузии посчитали матерные высказывания журналиста в адрес президента РФ провокацией. В Тбилиси подчеркнули, что подобная ругань является "попыткой дестабилизации". В Москве назвали выходку телехама "большим позором для грузин".

