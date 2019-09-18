Москвичи могут почувствовать себя плохо

В среду, 18 сентября, в Москве установится пасмурная погода. Атмосферное давление понизится до "барического дна" и составит 733 мм ртутного столба, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос".

"Пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до +11 ... +13 °C", – сообщил РИА "Новости" Евгений Тишковец. Эта температура на три градуса ниже климатической нормы, отметил синоптик, добавив, что ветер будет северный, 4 – 9 м/секунду.

Самая низкая за 69 лет температура воздуха 18 сентября, по данным Росгидрометцентра, была в1968 г., когда столбики термометнов упали до -2°C. Теплее всего, +25 °C, в этот день было четыре года назад. Также главная метеорологическая служба страны сообщает, что сегодня в столице ожидается небольшой дождь, местами умеренный, а также облачность и ветер 2 – 7 м/секунду.

Ранее сообщалось, что по столичному региону пройдется "барическая пила", то есть атмосферное давление будет резко меняться, что может отразиться на здоровье метеозависимых людей. Однако не стоит отчаиваться: метеорологи порадовали утешительным прогнозом на конец месяца, заявив, что скоро потеплеет, и в Москву вернется бабье лето.

