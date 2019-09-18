Совсем скоро в нашей стране резко увеличится число людей, погибших от онкологии

Если правила закупки лекарств не изменятся, то смертность больных раком вырастет на 20 – 30%. Об этом предупредил доктор медицинских наук Алексей Масчан.

"Произошла катастрофа, о которой мы предупреждали несколько лет назад, когда разрабатывался целый пакет законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению. В результате его принятия начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов",

– сообщил профессор корреспонденту "Известий".

Также, добавил он, препараты для химиотерапии исчезают вообще или "на смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики", и врачи часто не знают, чем лечат больных. Пропадают самые простые препараты сопроводительной терапии, которые совсем несложно производить. Так как они дешево стоят, в России никто не хочет это делать. А иностранным компаниям уже просто невыгодно держать их в нашей стране.

Медики, обеспокоенные создавшейся ситуацией обратились в Минздрав и пожаловались на отсутствие простейших лекарств для химиотерапии. А им "предложили подбирать альтернативные схемы лечения", сообщил Масчан. При этом исчезновение, к примеру, цитозин-арабинозида приведет к тому, что "не выздоровеет ни один пациент с миелолейкозом" – раком крови. Ведь это "единственный препарат, который позволяет вылечивать таких больных". И его уже почти нет, заявил профессор.

Он поддержал распоряжение главы правительства о выделении средств на закупку не зарегистрированных в стране лекарств для детей. При этом он заявил, что в страну нужно пускать из-за рубежа только добросовестных производителей медикаментов, у которых сложилась достойная репутация. Это поможет сократить дефицит необходимых препаратов, пояснил специалист, передает "ФедералПресс".