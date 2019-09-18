Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Исчезают лекарства: россияне будут чаще умирать от рака

Фото: www.globallookpress.com
Совсем скоро в нашей стране резко увеличится число людей, погибших от онкологии

Если правила закупки лекарств не изменятся, то смертность больных раком вырастет на 20 – 30%. Об этом предупредил доктор медицинских наук Алексей Масчан.

"Произошла катастрофа, о которой мы предупреждали несколько лет назад, когда разрабатывался целый пакет законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению. В результате его принятия начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов",

сообщил профессор корреспонденту "Известий".

Также, добавил он, препараты для химиотерапии исчезают вообще или "на смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики", и врачи часто не знают, чем лечат больных. Пропадают самые простые препараты сопроводительной терапии, которые совсем несложно производить. Так как они дешево стоят, в России никто не хочет это делать. А иностранным компаниям уже просто невыгодно держать их в нашей стране.

Медики, обеспокоенные создавшейся ситуацией обратились в Минздрав и пожаловались на отсутствие простейших лекарств для химиотерапии. А им "предложили подбирать альтернативные схемы лечения", сообщил Масчан. При этом исчезновение, к примеру, цитозин-арабинозида приведет к тому, что "не выздоровеет ни один пациент с миелолейкозом" – раком крови. Ведь это "единственный препарат, который позволяет вылечивать таких больных". И его уже почти нет, заявил профессор. 

Он поддержал распоряжение главы правительства о выделении средств на закупку не зарегистрированных в стране лекарств для детей. При этом он заявил, что в страну нужно пускать из-за рубежа только добросовестных производителей медикаментов, у которых сложилась достойная репутация. Это поможет сократить дефицит необходимых препаратов, пояснил специалист, передает "ФедералПресс".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Рандеву в октябре: Путину и Зеленскому назначили дату встречи

Главам государств готовят для подписания документ о мире в Донбассе по "формуле Штайнмайера"

Чехи развалят Украину под управлением Кремля

Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей