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Мозг пухнет: воздействие алкоголя оказалось необратимым

Мозг пухнет: воздействие алкоголя оказалось необратимым
Фото: pixabay.com
Последствия пагубной привычки остаются навсегда

Злоупотребление спиртными напитками провоцирует воспалительные процессы в головном мозге. К такому выводу пришли специалисты Центрального института психического здоровья в Мангейме (Германия).

Ученые обследовали несколько десятков пациентов с алкогольной зависимостью. В первую очередь, их интересовала динамика состояния мозга после отказа от спиртного, пишет "Российская газета".

Результаты магнитно-резонансной томографии оказались неутешающими: даже после 6 недель без алкоголя дегенеративные изменения в белом веществе продолжались. В связи с этим специалисты рекомендуют людям, в том числе не страдающим алкогольной зависимостью, устраивать длительные периоды без выпивки для профилактики, сообщает "МИР 24".

Николай ВИКТОРОВ
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