На юге России бушует ураган

Штормовой ветер сорвал крыши и повалил деревья

Южные районы России испытали на себе удар стихии: сразу на несколько городов обрушилась непогода.

Штормовое предупреждение было объявлено в Краснодаре из-за порывистого ветра – до 25 метров в секунду. В городе повалены десятки деревьев, с домов сорваны крыши. На одной из строительных площадок упала стрела башенного крана, на линиях электропередач произошли обрывы.

В четверг, 19 сентября, в Краснодаре запрещены прогулки и занятия на улицах во всех детских учреждениях, сообщает "Пятый канал".



Плохая погода и в Ростове-на-Дону. Поваленные деревья раздавили десятки автомобилей, рядом с педагогическим колледжем деревом придавило девушку. Ей оказали медицинскую помощь.

В республике Крым сильный ветер превратил небольшое возгорание сухой травы в большой пожар.