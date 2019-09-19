Власть республики Закавказья обвинили в продвижении пророссийской политики

В Тбилиси оправдались за недавний инцидент в Черном море: мол, американское судно не смогло пополнить запасы в порту Поти из-за его загруженности. По другой версии, плавсредство ВМС США пыталось пришвартоваться по техническим причинам, но получило от ворот поворот, поскольку порт был занят контейнерным кораблем.

Впрочем, ни одной из этих отговорок не верят грузинские националисты. Они уверены, что республика Закавказья сходит "западной орбиты" в угоду России.

Такое мнение высказал лидер оппозиционного "Единого национального движения" Георгий Барамидзе, передает "ВЗГЛЯД". По словам политика, то, что произошло 16 сентября в Черном море является "беспрецедентным и крайне возмутительным фактом".

Напомним, на днях грузины продержали в воде экспедиционный транспортный корабль "Юма" ВМС США более 10 часов, так и не впустив его в свой порт.