За год до трагедии с самолетом авиакомпанию предупреждали о проблемах

Возможную причину исчезновения малайзийского MH370 скрыли умышленно. Это государственная тайна, заявила эксперт в области авиации – американская писательница Кристина Негрони. "Авиакатастрофы могут раскрыть правительственные секреты и неудачи, должностные преступления или все вышеперечисленное", – рассказала она.

За год до пропажи "Боинга" несколько изучавших выполнение полетов аудиторов "обнаружили ряд проблем с соблюдением авиакомпанией государственных и международных авиационных стандартов", сообщила эксперт. И привела важную деталь: "Полеты можно было отслеживать только каждые полчаса, хотя авиакомпания должна была чаще узнавать о местонахождении каждого самолета", передает Express.

В момент ЧП с самолетом Malaysia Airlines была частной компанией. А через пять месяцев после этого правительство Малайзии сообщило о планах национализации ее, добавила Негрони, и посчитала, что это непроста. По ее словам, случай с МН370, доказывает, что авиакомпания "хранит самый неловкий секрет", цитирует "Царьград".

Однако предполагаемое нарушение в отслеживании рейсов не могло вызвать или способствовать аварии. Из-за технической неисправности произошла потеря избыточного давления, что оказало негативное влияние на состояние пилотов, отметила Негрони.

Ранее сообщалось, что ЧП могло случиться по вине пилота. Другой эксперт до этого объявил, что на борту мог оказаться угонщик, который планировал уничтожить самолета, озвучил он и три другие версии, пишет URA.RU.

Малайзийский "Боинг", следовавший рейсом МН370 из Куала-Лумпур в Пекин, пропал с радаров через 40 минут после взлета в марте 2014 года. На борту находились 239 человек – 227 пассажиров и 12 членов экипажа, – все они признаны погибшими, хотя до сих пор не установлены ни обстоятельства, ни причины трагедии.