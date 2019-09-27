Циклон, который формируется над Северным морем, испытает россиян на прочность

С самого начала второго осеннего месяца атмосферное давление в столице и по области установит очередной отрицательный рекорд – оно предельно снизится. Об этом предупредили синоптики.

"Первого октября давление в центре этого вихря понизится до 980 гектопаскалей (735 мм ртутного столба", – уточняют "Метеоновости". В Москве давление упадет еще больше – до 976 гектопаскалей, или 732 мм ртутного столба, что является слишком низким.

Это случится по вине циклона, который формируется над Северным морем, а его центр смещается на Ботнический залив. Под влиянием вихря окажется московский регион, а также вся европейская часть России, что и определит погоду на начало октября.

Ранее самое низкое давление – 977,7 гектопаскаля (733,3 мм ртутного столба) 1 октября было зафиксировано в 1954 году, передает "Подмосковье сегодня".