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После кровавой бойни в Крыму выявлены сотни последователей керченского стрелка

После кровавой бойни в Крыму вскрылись страшные факты
Фото: www.globallookpress.com
Полиция открыла "охоту" на интернет-пользователей, пропагандирующих насилие

После прошлогодней трагедии в керченской школе силовики выявили только в Крыму 1,5 тыс пользователей соцсетей, которые агитировали массовые расстрелы. Об этом сегодня сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов в ходе заседания Совета при полпреде президента.

Он отметил, что таких юзеров заблокировали, а опыт работы в данном направлении решено распространить в других регионах страны.

"Мы сплотились..., глубоко проанализировали ситуацию, провели масштабные мероприятия по Крыму. Более 300 обысков, мы выявили 1,5 тыс интернет-пользователей в молодежной среде, которые пропагандировали насилие в школе", – цитирует РИА "Новости" Сомова.

Напомним, в Керчи 17 сентября студент IV курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в здании своего учебного заведения. Он убил 20 человек и ранил еще более 50. После массового расстрела 18-летний крымчанин покончил с собой.

Наталья КУРИПКО
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