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Главные мифы о мясе развенчали

Главные мифы о мясе развенчали
Фото: pixabay.com
Баранину и свинину организм усваивает тяжелее всего

Потребителям следует быть бдительными с мясом, которое продают в вакуумной упаковке, – "элитными" сортами, например "мраморным" мясом импортного производства. В нем содержится большое количество нежелательных химических веществ – консервантов из-за занимаемого на транспортировку времени, считает специалист по рациональному питанию.

"Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит", – рассказала эксперт "Вечерней Москве".

Также она посоветовала не пережаривать мясо, не готовить его с избытком специй, жира и соли и не хранить долго в холодильнике после разморозки. "Деликатесы" есть можно, но нужна мера. Организм человека тяжелее всего усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину, однако многое зависит от частоты приема такой пищи.

Специалист по рациональному питанию отметила, что распространенное мнение о вреде красного мяса и его способности вызывать онкологию так и не доказано. При этом способ приготовления имеет большое значение, сообщает телеканал "360".

Карина СИРАЗОВА
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