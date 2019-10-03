Кисломолочные продукты снизят риск заражения простудой

Защититься от опасных осенних инфекций помогут вовремя сделанные прививки, считают врачи. Но, помимо этого, необходимо избегать бытовых привычек, повышающих шансы заразиться простудой или гриппом.

При отсутствии привычки мыть руки и протирать вещи риск заболеть вырастает в несколько раз. Люди и личные вещи в течение дня соприкасаются с многочисленными грязными поверхностями, на которых могут оказаться болезнетворные микроорганизмы. Частое мытье рук и использование антибактериальных салфеток – самый простой способ удалить распространителей инфекций.

По этой же причине не рекомендуется обедать на рабочем месте – стол в офисе зачастую невероятно загрязнен. Если все же не получается не есть за рабочим столом, то его нужно продезинфицировать салфетками, сообщает "МедикФорум".

Чтобы избежать заражения вирусами гриппа, стафилококка и стрептококка, эксперты рекомендуют хранить зубные щетки в закрытых футлярах либо в специальных колпачках. Ту же опасность представляет использование телефона в ванной – на поверхности смартфонов оседают опасные микробы.

Врачи советуют менять постельное белье не реже одного раза в две недели, а в сезон простуд даже чаще. Несвежие наволочки и простыни – излюбленное место микробов и вирусов.

Нелюбовь к кисломолочным продуктам ослабляет иммунитет, считают эксперты. Канадские ученые выяснили, что пробиотики, которые содержатся в натуральном йогурте, могут быть эффективны как средство профилактики гриппа и инфекций верхних дыхательных путей.