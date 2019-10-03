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Защититься от опасных осенних инфекций помогут вовремя сделанные прививки, считают врачи. Но, помимо этого, необходимо избегать бытовых привычек, повышающих шансы заразиться простудой или гриппом.
При отсутствии привычки мыть руки и протирать вещи риск заболеть вырастает в несколько раз. Люди и личные вещи в течение дня соприкасаются с многочисленными грязными поверхностями, на которых могут оказаться болезнетворные микроорганизмы. Частое мытье рук и использование антибактериальных салфеток – самый простой способ удалить распространителей инфекций.
По этой же причине не рекомендуется обедать на рабочем месте – стол в офисе зачастую невероятно загрязнен. Если все же не получается не есть за рабочим столом, то его нужно продезинфицировать салфетками, сообщает "МедикФорум".
Чтобы избежать заражения вирусами гриппа, стафилококка и стрептококка, эксперты рекомендуют хранить зубные щетки в закрытых футлярах либо в специальных колпачках. Ту же опасность представляет использование телефона в ванной – на поверхности смартфонов оседают опасные микробы.
Врачи советуют менять постельное белье не реже одного раза в две недели, а в сезон простуд даже чаще. Несвежие наволочки и простыни – излюбленное место микробов и вирусов.
Нелюбовь к кисломолочным продуктам ослабляет иммунитет, считают эксперты. Канадские ученые выяснили, что пробиотики, которые содержатся в натуральном йогурте, могут быть эффективны как средство профилактики гриппа и инфекций верхних дыхательных путей.
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