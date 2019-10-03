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Доказана польза трав при гипертонии

Доказана польза трав при гипертонии
Фото: pixabay.com
Лаванда и ромашка снижают артериальное давление

Ученые из Калифорнийского университета научно доказали: лечение травами эффективно. Последние эксперименты показали, что травы действительно оздоравливают организм, несмотря на то, что до сих пор современные специалисты скептически относились к такому способу лечения.

Для исследования ученые выбрали несколько растений, в том числе лаванду, фенхель и ромашку, которым приписывают гипотензивный эффект – способность снижать артериальное давление. Оказалось, что травы активируют определенный калиевый канал KCNQ5 в кровеносных сосудах, благодаря чему они расслабляются и давление возвращается к норме, сообщает PNAS.

Авторы отметили, что современные фармацевтические препараты не способны активировать калиевые каналы – они работают другим способом, передает "Мир 24". Вероятно, разработка новых лекарств, нацеленных на KCNQ5, поможет многим пациентам не только с гипертонией, но и с энцефалопатией.

Карина СИРАЗОВА
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