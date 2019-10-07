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Юг России охватила опасная лихорадка

Юг России охватила смертельная лихорадка
Фото: pixabay.com
продолжениеЯзык тела: названы первые признаки рака
Жертвами эпидемии стали два человека

Саратовскую область продолжает атаковать геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, или мышиная лихорадка. За неделю в юго-восточном регионе России число неподтвержденных жертв смертельно опасной болезни выросло на 10 человек – до 99. 

Все они госпитализированы с подозрением на лихорадку, передает "Российская газета", ссылаясь на местный минздрав. При этом страшным недугом, который дает осложнения на почки, уже переболели свыше полторы тысячи саратовцев. 

Лихорадка уже унесла жизни двоих человек. В июле от нее скончалась женщина, позже умер мужчина. 

Напомним, летом число пострадавших было вдвое меньше. Следственный комитет после проверки возбудил уголовное дело против должностных лиц, отвечающих за борьбу с грызунами. 

Ксения АНДРЕЕВА
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