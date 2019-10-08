Компания Georgian Airways подаст в суд на Министерство транспорта РФ

После прекращения полетов из Москвы в Тбилиси авиаперевозчик Georgian Airways потерпел значительные убытки. Свой ущерб от данной инициативы компания оценила в $25 млн.

И теперь на эту сумму она готовит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Министерства транспорта РФ, аргументируя данный выпад "необоснованным запрещением на полеты".

По словам гендиректора компании Georgian Airways Романа Бокерия, формальным обоснованием прекращения полетов явился ее долг перед российской навигацией в $800 тыс. и недостаточная авиабезопасность. Однако, оправдался топ-менеджер, компания "не имеет ни цента долга", платит втрое больше налогов, чем российские перевозчики, которых, кстати, касался июньский указ Путина, и не имеет проблем с безопасностью.

"Соответственно, действия Минтранса России по запрету полетов Georgian Airways являются незаконными. В результате компания понесла значительные финансовые потери. Также были нарушены права наших пассажиров", – заявил Бокерия Общественному ТВ Грузии – Первому каналу.



В России предложили ответить Грузии взаимностью.

"Подать ответный иск – "за необоснованную русофобию, повлекшую необоснованное запрещение на полеты". Цену удвоить...Пусть у ЕСПЧ остатки мозга вскипят", "Заплатить. И закрыть им небо России навсегда", "Вот к чему приводит всепрощение", – отреагировали на новость читатели издания "ВЗГЛЯД" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, летом на фоне мятежей в Тбилиси и обвинений в адрес России со стороны президента Грузии Владимир Путин прекратил туда полеты из России. В конце прошлой недели в Москве задумались о возобновлении рейсов.