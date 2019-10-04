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В Тбилиси ждут возобновления авиасообщения с Москвой

В Москве задумались о возобновлении полетов в Грузию
Фото: pixabay.com
Угроза для россиян исчезла

Запрет на авиаперелеты в Грузию может быть отменен уже в ближайшее время.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в правительственных кругах РФ. Собеседник издания объяснил, что обстановка в республике нормализовалась, и россиянам больше ничего не угрожает.

В свою очередь, в Грузии ожидают, что восстановление сообщения с Россией произойдет очень скоро.

"Грузинская сторона выступает за то, чтобы путем диалога решить сложнейшие вопросы в отношениях Грузии и России. Если Москва примет решение о возобновлении авиасообщения, мы это будет только приветствовать", –

рассказал изданию спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе.

Он добавил, что позитивный сигнал исходит из столиц обеих стран. Тем временем в Росавиации не стали комментировать эту новость. 

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились после вспышки антироссийских выступлений в Грузии в июне этого года. После этого президент Владимир Путин принял решение о прекращении перелетов между Грузией и Россией.

Валентина МАЙОРОВА
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