Одумались: в Тбилиси отказались ссориться с Москвой

Вопрос о перемирии стоит в числе первостепенных

Тему прекращения авиасообщения между Грузией и Россией в ближайшее время затронет спецпредставитель грузинского премьера по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе. Злободневный вопрос он поднимет в Праге в ходе встречи с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным.

Об этом рассказал премьер-министр закавказской Республики Макмука Бахтадзе. Он заверил, что российским туристам в Грузии не угрожает опасность.

"Грузия – безопасная страна для российских туристов, а также для любого гостя, который приезжает сюда", – отрапортовал премьер в интервью телеканалу Imedi.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июня в Тбилиси произошел погром. Оппозицию, которую разъярило поведение российского депутата, которого посадили в кресло спикера, усмиряли резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами.

На утро, 21 июня, президент Республики Саломе Зурабишвили обвинила Москву в причастности к случившему. Ее российский коллега ответил к вечеру. Он подписал указ, согласно которому через две недели пассажирское авиасообщение с Грузией временно прекратится.