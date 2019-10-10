В Голландии сокрушаются, что нельзя вернуть 7 сентября

Нидерланды сожалеют о том, что Владимир Цемах, которого называют главным подозреваемым в крушении малайзийского "Боинга", был в числе участников обмена пленными 7 сентября.

Об этом заявил глава МИД страны Стефан Блок. Между тем он отметил, что голландцы вошли в положение Украины и прекрасно понимают, что киевская верхушка стояла перед сложным выбором.

"Хотя мы и хотели бы видеть другой результат относительно Цемаха, Нидерланды понимают, с какими объективными трудностями столкнулась Украина в этой ситуации", – цитирует Блока "Европейская правда".

При этом министр подчеркнул, что Нидерланды устраивает роль Незалежной в расследовании трагедии июля 2014 года, жертвами которой стали 298 человек.

Напомним, ранее Блок сообщил, что независимый следственный орган изучит все обстоятельства дела MH17 и выяснит, почему и Украина, и Россия не закрыли воздушное пространство .