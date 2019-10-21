В зоне риска оказались работники больниц и заведений общественного питания

Команда французских и американских ученых выяснила, что частое соприкосновение с бытовой химией увеличивает риск болезней легких на 38%. Чистящие средства, которые содержат спирт, пероксид и отбеливатели, при регулярном воздействии повышают риск астмы.

Жесткие химические вещества в составе эффективно стерилизуют поверхности, однако они, испаряясь, попадают в легкие и повреждают ткани. Большинство очистителей содержат летучие органические компоненты, которые разъедают и раздражают глаза, горло и легкие, а также вызывают головные боли.

Последнее исследование показало, что наибольшая опасность грозит медсестрам, уборщикам и мойщикам посуды в заведениях общепита, так как представители этих профессий чаще всего сталкиваются с бытовой химией, сообщает "МедикФорум". Постоянная работа с очистительными средствами также может способствовать развитию хронической обструктивной болезни легких, которая раньше считалась исключительно заболеванием курильщиков.