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Бытовая химия вызывает опасные заболевания

Бытовая химия вызывает опасные заболевания
Фото: www.globallookpress.com
В зоне риска оказались работники больниц и заведений общественного питания

Команда французских и американских ученых выяснила, что частое соприкосновение с бытовой химией увеличивает риск болезней легких на 38%. Чистящие средства, которые содержат спирт, пероксид и отбеливатели, при регулярном воздействии повышают риск астмы.

Жесткие химические вещества в составе эффективно стерилизуют поверхности, однако они, испаряясь, попадают в легкие и повреждают ткани. Большинство очистителей содержат летучие органические компоненты, которые разъедают и раздражают глаза, горло и легкие, а также вызывают головные боли.

Последнее исследование показало, что наибольшая опасность грозит медсестрам, уборщикам и мойщикам посуды в заведениях общепита, так как представители этих профессий чаще всего сталкиваются с бытовой химией, сообщает "МедикФорум". Постоянная работа с очистительными средствами также может способствовать развитию хронической обструктивной болезни легких, которая раньше считалась исключительно заболеванием курильщиков.

Карина СИРАЗОВА
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