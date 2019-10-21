Если придерживаться несложных правил, высокое давление может отступить

Повышенное давление не всегда дает о себе знать, предупреждают медики. Между тем показатели от 120/80 до 130/80 – повод обратить внимание, а от 130/80 до 139/89 – бить тревогу, ведь они свидетельствуют о гипертонии первой степени.

Не доводить давление до критических значений гипертоникам без стажа поможет специальная диета, в которую входят овощи, фрукты, крупы, рыба, нежирные мясо и молочная продукция, пишет Aif.ru. Также таким людям следует быть поосторожнее с солью, которая задерживает жидкость в организме, и вовсе отказаться от всего жареного, копченого и содержащего консерванты.

Не лишним будут занятия танцами или плаванием, а также бег. И не стоит принимать все близко к сердцу. Волнение и стресс гипертоникам, да и не только им, противопоказаны.