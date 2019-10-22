Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Одиночество и плохой сон: названы факторы развития деменции

Одиночество и плохой сон: названы факторы развития деменции
Фото: www.globallookpress.com
Названы факторы, повышающие риск развития заболевания

Недавнее исследование обнаружило новые опасности, которые могут способствовать разрушению мозга и развитию деменции.

Выявлен целый ряд факторов риска, на многие из которых невозможно повлиять: возраст, пол – женщины больше подвержены заболеванию, генетика. Около 30% риска болезни Альцгеймера можно объяснить симптомами, которые все-таки удается контролировать: диабет, высокое кровяное давление, ожирение, малоподвижность, курение, низкий уровень образования.

Недавно ученые открыли новые факторы, также влияющие на развитие болезни. Например, кровоизлияния в мелких сосудах, которые можно увидеть на МРТ, указывают на угрозу деменции у пациентов с высоким кровяным давлением в возрасте от 45 лет, сообщает "МедикФорум". Стресс также может увеличивать риск развития заболевания примерно на четверть.

Люди, которые живут одни и чувствуют себя одинокими в пожилом возрасте, на 44% больше подвержены деменции. Хороший сон является важным защитным фактором от слабоумия, считают ученые. Согласно данным Колумбийского университета, среди людей с высоким уровнем потребления сладких напитков риск развития болезни Альцгеймера повышается примерно на 50%.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Европа потянула трубу к "Турецкому потоку"

По первой нитке газопровода топливо уже пустили

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей