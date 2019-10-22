Одиночество и плохой сон: названы факторы развития деменции

Названы факторы, повышающие риск развития заболевания

Недавнее исследование обнаружило новые опасности, которые могут способствовать разрушению мозга и развитию деменции.

Выявлен целый ряд факторов риска, на многие из которых невозможно повлиять: возраст, пол – женщины больше подвержены заболеванию, генетика. Около 30% риска болезни Альцгеймера можно объяснить симптомами, которые все-таки удается контролировать: диабет, высокое кровяное давление, ожирение, малоподвижность, курение, низкий уровень образования.

Недавно ученые открыли новые факторы, также влияющие на развитие болезни. Например, кровоизлияния в мелких сосудах, которые можно увидеть на МРТ, указывают на угрозу деменции у пациентов с высоким кровяным давлением в возрасте от 45 лет, сообщает "МедикФорум". Стресс также может увеличивать риск развития заболевания примерно на четверть.

Люди, которые живут одни и чувствуют себя одинокими в пожилом возрасте, на 44% больше подвержены деменции. Хороший сон является важным защитным фактором от слабоумия, считают ученые. Согласно данным Колумбийского университета, среди людей с высоким уровнем потребления сладких напитков риск развития болезни Альцгеймера повышается примерно на 50%.