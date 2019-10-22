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Рост человека влияет на развитие болезней

Рост человека влияет на развитие болезней
Фото: www.globallookpress.com
Низкие люди чаще страдают от заболеваний сердца, высокие - от рака

На рост человека влияют мутации на восьми сотнях участков ДНК, которые также определяют и склонность к различным заболеваниям – диабету, болезням сердца и злокачественным опухолям.

Ученые выяснили, что люди низкого роста больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Мутации, ограничивающие рост, повышают содержание холестерина в крови и влияют на состояние кровеносных сосудов, сообщает The New England Journal of Medicine. Каждые шесть с половиной сантиметров роста уменьшают риск ишемической болезни сердца на 16%. Ученые установили: у невысоких людей проблемы с сердцем чаще возникают из-за курения и дисфункции легких, передает Nature Research. Также низкорослые люди чаще страдают диабетом, однако здесь большее значение имеет все-таки не рост, а вес.

У высоких людей чаще возникают злокачественные опухоли. Американские ученые обнаружили, что большой рост коррелирует с раком груди, колоректальным раком, раком яичников, щитовидной железы и меланомой у женщин в возрасте от 50 до 79 лет, передает "Царьград". Каждые десять сантиметров роста повышают риск злокачественных новообразований примерно на 13 процентов, сообщает Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Однако, несмотря на большие шансы заболеть раком, именно высокие люди живут дольше, утверждают нидерландские исследователи, передает BMJ. По крайней мере, это относилось к женщинам, почти треть их которых достигла 90-летнего возраста.

Карина СИРАЗОВА
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