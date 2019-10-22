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Секс после 60: как сохранить активность надолго

Секс после 60: как сохранить активность надолго
Фото: www.globallookpress.com
Деликатные проблемы поддаются решению

Люди, перешагнувшие шестидесятилетний рубеж, часто считают, что интимная жизнь в этом возрасте – это излишняя роскошь. Однако медики уверяют, что сексуальную активность можно сохранить и на пенсии.

Эксперты предупреждают, что гормональный фон у мужчин после 60 весьма нестабилен, что  приводит к сбоям в интимной сфере. Низкий уровень гормонов уменьшает сексуальные возможности, а желание между тем остается. Чтобы исправить этот дисбаланс, стоит соблюдать определенные правила.

Во-первых, следует питаться правильно: необходимо снизить употребление соли, есть больше овощей и фруктов, не забывать о морепродуктах и пить много воды.

Во-вторых, нужно ежедневно заниматься физкультурой. Упражнения улучшают кровообращение, что является залогом успешности в сексе, особенно, в почтенном возрасте.

Наконец, надо забыть о вредных привычках. Курение и алкоголь в пожилом возрасте – не лучшие помощники в постели, напоминает портал Woman Hit.

Валентина МАЙОРОВА
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