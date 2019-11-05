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Запрет без причины: демарш Таллина оставил Москву в недоумении

Обложили со всех сторон: Таллин блокирует российские корабли и самолеты
Фото: www.globallookpress.com
Эстонские власти демонстрируют собственное непостоянство

Отказ Таллина пустить в свои территориальные воды российское судно "Академик Примаков" в Москве восприняли с "недоумением". Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что это же судно в 2019 г. дважды получало разрешения от эстонских властей, а в третий раз неожиданно пришел отказ, причем без объяснения причин. И такое поведение Таллин демонстрирует в последнее время все чаще.

"В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства РФ на борту, а в апреле этого года – заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну "Седов", – приводит РИА "Новости" слова Захаровой.

В Москве подобные действия Таллина считают "недружественными демаршами".

Николай ВИКТОРОВ
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