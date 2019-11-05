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Умирают в течение года: названы самые опасные виды рака

Умирают в течение года: названы самые опасные виды рака
Фото: www.globallookpress.com
Почти в 60% случаев болезнь приводит к летальному исходу

Самым смертельным эксперты признали рак пищевода. От него умирают быстрее всего с момента постановки диагноза – 59% пациентов в течение года. Вторым по количеству летальных исходов является рак легких. От него за год погибают 49% больных.

Кроме того, высокие показатели одногодичной летальности наблюдаются у больных раком желудка – 47%, лимфатических и кроветворных тканей – 22%, прямой кишки – 22%, сообщает News.ru. На последних строчках, по данным Минздрава, находятся опухоли шейки матки и молочной железы. В первом случае умирает 14% пациентов, во втором – 6%.

Специалисты утверждают, что обнаружить первые признаки рака можно за 5 лет до развития онкологического заболевания. Явными признаками являются изменение формы и цвета родинок, а также долго поднимающаяся температура во время простуды.

Карина СИРАЗОВА
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