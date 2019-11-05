Не только сахар воздействует на здоровье

Тому, кто ест чересчур много конфет грозит кариес, можно даже остаться без зубов – часто говорят детям родители. Но существуют пять продуктов, которые в этом отношении не менее вредны.

Алкоголь портит не только здоровье всего организма, но и зубы. Он приостанавливает работу слюнных желез, из-за чего ротовая полость лишается важного компонента, который смывает остатки пищи и приводит в норму кислотно-щелочной баланс. Также спиртное разрушает зубную эмаль, отмечает "МедикФорум".

В красном вине есть пигмент, который не отмывается и делает улыбку не такой белоснежной, как раньше. Портят зубы и другие красящие продукты – кофе, черника, вишня, ежевика.

Чипсы, сухарики и орешки тоже вредны. От твердой и хрустящей пищи на зубах образуются микросколы и трещины.



Цитрусовые, которые, как считают многие, помогают быть красивым и здоровым благодаря витаминам и полезным микроэлементам, нельзя назвать полезными для зубов. Лимонная кислота, которая содержится в этих фруктах, плохо влияет на зубную эмаль. Поэтому, съев какой-то из них, нужно обязательно прополоскать рот водой или использовать жвачку.

Однако вода из-под крана способна нанести вред зубам, лучше пить бутилированную или фильтрованную. Портят зубы и кусочки льда, которые люди часто разгрызают, что может испортить поверхность зубов.

Ранее "Утро" писало, что зубную пасту нежелательно использовать для повышения потенции, а также о том, как оценивать вино.