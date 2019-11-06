Куриные рулеты оказались опасны для здоровья

В продукции популярных брендов обнаружили стафилококк и листерии

Эксперты "Росконтроля" проверили куриный рулет популярных марок и отправили четыре образца в "черный список" за несоответствие государственным стандартам. Остальные образцы можно покупать, несмотря на то что они не показали безупречных результатов.

Проверку прошла продукция популярных брендов: "ВкусВилл", "Усадьба Горбунова", "Снежана", "Ремит", "Сафа", "Мясницкий ряд" и "Окраина".

Так, во "ВкусВилле", "Усадьбе Горбунова", "Сафе" оказалась превышена норма обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в рулете "ВкусВилл" нашли листерии, а в продукте марки "Окраина" – золотистый стафилококк, сообщается на сайте "Росконтроля". Эксперты также выявили несоответствие маркировки продукции. В итоге эти образцы добавили в "чёрный список".

Специалисты отмечают, что не всегда можно быть уверенным в составе готовой продукции, так как производители на указывают на упаковке следующие компоненты: крахмал, животный белок, куриную кожу, загуститель, пшеничные волокна, растительный белок, комплексные пищевые добавки.

Ранее эксперты "Росконтроля" проверили семь популярных марок сметаны, среди которых также были замечены нарушения.