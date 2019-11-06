В столице пойдет дождь

Синоптики сообщили, что 6 ноября в Москве будет не по сезону тепло – до +12 °С. Солнца в среду не стоит ждать – облачность сохранится на весь день.

Об этом говорят данные Гидрометцентра. Ветер ожидается сильный – 8 м/с, а порой его порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

При этом такая теплая погода продержится в столице недолго. Впрочем, настоящие морозы придут в Москву лишь в конце декабря.

Любопытно, что прошедший октябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений, сообщает Phys.org. Глобальная температура в мире была выше на 0,69 °С, чем за последние 29 лет. Как передает телеканал "МИР", воздух прогревался выше нормы в России, на Ближнем Востоке, большей части Европы и на востоке США. А вот на западе Америки и в Африке, наоборот, было холоднее.