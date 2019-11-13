Будущее переправы определили звезды

Удивительные новости о Крымском мосте на Украине появляются регулярно. Больше всего интернет-троллям нравится писать о том, что переправа стоит пустая, и по ней никто не ездит. Астролог из Незалежной Влад Росс также поделился своими прогнозами о судьбе моста. Он считает, что 9 декабря – день открытия движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив – содержит опасный негативный аспект планет.

"Марс в этот день будет в огнеопасном Скорпионе и в оппозиции к Луне. А это говорит о том, что разрушиться мост не может, однако его могут подорвать", -

рассказал Росс порталу "Главред".

Вместе с тем астролог добавил, что расположение планет в этот день на небе будет достаточно гармоничным, и судьба железной дороги, идущей через переправу, окажется благополучной.

Луна в Тельце указывает на прочность и надежность. Венера, соединившаяся с Сатурном, что добавляет фундаментальности, Юпитер в хорошем аспекте к Урану избавит от аварий и неожиданных неблагоприятных инцидентов, пояснил Росс.



