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Вслед за пивом: в России исчезнет водка

Вслед за пивом: в России исчезнет водка
Фото: pixabay.com
Запрет планируют ввести с 2021 года

Производство водки с добавками может прекратиться. Это произойдет из-за нового техрегламента "О безопасности алкогольной продукции", который не предусматривает их использование.

Документ не предполагает включения элементов декора – золотых хлопьев и ароматических добавок – в ликеро-водочные изделия, в которых позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты, сообщают "Известия".

По текущему ГОСТу, в водку можно добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки весом не более трех граммов, передает "Вечерняя Москва". Эксперты считают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее на оборот рынка влияние не окажет, то запрет некоторых ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно уменьшит ассортимент алкогольных напитков, сообщает "360".

Ранее в Минфине уже обсуждались возможные изменения в техрегламенте "О безопасности алкогольной продукции" – производители призвали не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами, так как из-за этого многие крепкие сорта крафтового пива не продаются в России. В России могут также запретить производство крафтового пива.

Карина СИРАЗОВА

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