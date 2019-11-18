Продукт содержит меньше канцерогенов благодаря способу приготовления

Буженина – один из самых безопасных деликатесов, заявляют некоторые эксперты. Она считается наименее вредным видом мясной нарезки, так как мясо в процессе приготовления не коптят, а запекают – так оно содержит меньше канцерогенов. Также этот деликатес обладает рядом полезных свойств, рассказали специалисты.

В буженине содержится много железа, достаточное употребление которого снижает риск железодефицитной анемии. Также этот продукт нормализует уровень холестерина, несмотря на большое содержание жира. Это происходит за счет линолевой и арахидоновой кислот, которые регулируют липидный обмен, а 30 граммов свиного жира в день снижает уровень плохого холестерина, сообщает "Московский комсомолец".

Буженина также улучшает работу мужской половой системы. Содержащийся в продукте цинк снижает риск аденомы простаты и мужского бесплодия.

Ранее эксперты рассказали о продуктах и привычках, которые влияют на качество потенции.