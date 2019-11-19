Существует масса способов доставить друг другу удовольствие

Российские сексологи заявляют: импотенция молодеет, однако многие мужчины чересчур спешат приписать себе эту проблему. Проблемы с эрекцией появляются из-за психологических установок и сложностей в отношениях – это самые частые причины. Влияют на потенцию и биологические нарушения, например, проблемы с кровообращением или гормонами, а также различные социальные факторы – незрелость и неготовность к сексу.

Специалисты заявляют, что во многом проблемы мужчин построены на стереотипах, что интимная близость – это всегда половой контакт. На самом деле секс бывает разным и им можно заниматься и без эрекции. Взаимодействовать можно орально и мануально, использовать интимные ласки, а также различные ролевые игры, игрушки и многое другое рассказали "74.ru" сексолог Василий Шевляков и психолог Валерия Шевченко.

В принципе половой акт, заявляют они, – это только небольшая часть того, что принято считать сексом. И в случае отсутствия эрекции всегда можно придумать другие способы доставить друг другу удовольствие. Главное, чтобы самих партнеров устраивала их интимная жизнь, заключили специалисты.

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