Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ролевые игры и интимные ласки: как заниматься сексом без эрекции

Ролевые игры и интимные ласки: как заниматься сексом без эрекции
Фото: pixabay.com
Существует масса способов доставить друг другу удовольствие

Российские сексологи заявляют: импотенция молодеет, однако многие мужчины чересчур спешат приписать себе эту проблему. Проблемы с эрекцией появляются из-за психологических установок и сложностей в отношениях – это самые частые причины. Влияют на потенцию и биологические нарушения, например, проблемы с кровообращением или гормонами, а также различные социальные факторы – незрелость и неготовность к сексу.

Специалисты заявляют, что во многом проблемы мужчин построены на стереотипах, что интимная близость – это всегда половой контакт. На самом деле секс бывает разным и им можно заниматься и без эрекции. Взаимодействовать можно орально и мануально, использовать интимные ласки, а также различные ролевые игры, игрушки и многое другое рассказали "74.ru" сексолог Василий Шевляков и психолог Валерия Шевченко.

В принципе половой акт, заявляют они, – это только небольшая часть того, что принято считать сексом. И в случае отсутствия эрекции всегда можно придумать другие способы доставить друг другу удовольствие. Главное, чтобы самих партнеров устраивала их интимная жизнь, заключили специалисты.

Ранее эксперты рассказали, какие типажи мужчин опасны для женщин и как их избежать.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость 2
Ответить
"Как заниматься журналистикой без способностей и образования"
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей