Уровень гормонов напрямую связан с качеством эрекции

Повысить потенцию можно, если вовремя сдавать анализы на гормоны и своевременно проходить медицинское обследование. Об этом сообщили врачи.

По их словам, важно контролировать уровень пролактина и фолликулостимулирующего гормона в крови, так как они влияют на функционирование половых желез и кровеносных сосудов, что напрямую связано с качеством эрекции и уровнем тестостерона.

Уровень тестостерона в организме мужчины падает постепенно, начиная примерно с 30 лет на 1 – 2% в год. К 50 годам количество гормона уменьшается примерно на 25 – 30%, что оказывает значительное влияние на работу организма. Уменьшение уровня тестостерона снижает сексуальное желание, а также приводит к импотенции.

Профилактика и регулярные медицинские осмотры помогут избежать пугающих мужчин последствий, передает Голос.ua. Кроме гормональных анализов также необходимо делать УЗИ органов мочеполовой системы и предстательной железы.

Ранее врачи также заявляли о важности своевременной диагностики урологических заболеваний: после 35 лет у мужчин начинается доброкачественное увеличение предстательной железы, что может привести к раку простаты.