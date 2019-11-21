Гормон влияет не только на качество эрекции, но и предотвращает диабет

Нормальный уровень тестостерона улучшает концентрацию внимания и положительно влияет на работу сердца. Кроме того, гормон снижает усталость, помогает предотвратить анемию, остеопороз, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Снижение уровня тестостерона у мужчин часто приводит к эректильной дисфункции, так как он отвечает и за либидо.

Диетолог Энкарни Перес назвала доступные продукты, которые повысят уровень гормона в организме. В первую очередь, это яйца, ведь их можно употреблять ежедневно, а также они содержат витамин D, который усиливает выработку тестостерона.

Полезен и авокадо из-за высокого содержания жиров. По словам эксперта, уровень тестостерона также нормализуют чеснок, орехи и цельные зерна, сообщает La Vanguardia. Употребление брокколи и черники положительно скажется на здоровье организма, ведь эти продукты не только повышают уровень мужского гормона в крови, но и уменьшают количество гормонов стресса – кортизола.

Ранее специалисты сообщили, что если вовремя сдавать анализы на гормоны и своевременно проходить медицинское обследование, можно повысить потенцию, так как их уровень напрямую связан с качеством эрекции.