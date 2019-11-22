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Боль в животе и пояснице: названы неожиданные симптомы простатита

Боль в животе и пояснице: названы неожиданные симптомы простатита
Фото: www.globallookpress.com
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Признаки хронического заболевания многие упускают из виду

Простатит – распространенное воспалительное заболевание предстательной железы, самой частой причиной которого становятся бактерии. О главных симптомах и способах лечения рассказали врачи.

Бактериальный простатит проявляется по-разному, поэтому его легко перепутать с другими заболеваниями. К основным симптомам относят боли в области половых органов, пояснице и животе, а также проблемы с мочеиспусканием и эрекцией. Может повышаться и температура тела. Однако хронический простатит распознать тяжелее – его симптомы могут почти не проявляться.

Основой лечения болезни является предотвращение инфекции, зачастую благодаря приему антибиотиков, назначенных врачом. Важно не усугублять болезнь: избегать переохлаждения, соблюдать постельный и питьевой режим. После основного лечения часто назначают физиотерапию, витамины, а также рекомендуют заниматься лечебной гимнастикой, чтобы не допустить застоя крови, сообщает "Комсомольская правда".

Урологи отмечают, что для профилактики заболевания помогут и народные средства. Например, отвары трав, снимающих воспаление, или тыквенные семечки. Однако некоторые народные методы могут быть опасны – прогревание и охлаждение паха в период обострения запрещено, предупреждают специалисты. В любом случае, самолечением заниматься не стоит и при появлении первых симптомов стоит сразу обратиться к врачу.

Ранее эксперты рассказали, что боли в пояснице могут оказаться симптомом рака простаты.

Карина СИРАЗОВА

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