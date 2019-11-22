Услугу под грабительские проценты предлагает аптечная сеть

В России запустили эксперимент по кредитованию покупателей лекарств. Оформить потребительский заем можно на сумму от 3 до 300 тыс.рублей на срок от 3 до 12 месяцев. Стоимость кредита – 23% годовых.

Планируется, что услуга будет интересна людям, которым потребуется срочно купить дорогостоящие препараты, пишет "Коммерсант".

Итоги пилотного проекта эксперты оценят в следующем году. Тогда и будет дана рекомендация, стоит ли открывать услугу по отпуску медикаментов в долг во всех аптеках страны. Пока в эксперименте задействована одна торгово-фармацевтическая сеть.