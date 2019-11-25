Вредные летучие вещества приводят к серьезным проблемам со здоровьем

Американские ученые пришли к выводу, что работа в маникюрном салоне вредит здоровью: лак для ногтей и средства для его удаления содержат вещества, осложняющие работу дыхательной системы и репродуктивной систем, а также приводящие к развитию онкологических заболеваний.

По информации Science Alert, эксперты из Университета Колорадо измерив уровень бензола и формальдегида в салонах красоты, обнаружили, что он превышает допустимые для здоровья концентрации. При этом 70% работников пожаловались, что у них постоянно раздражены дыхательные пути и глаза, а также их мучают головные боли.

Исследователи предупреждают, что длительное воздействие вредных летучих веществ на организм серьезно повышает шансы развития рака. Медики отметили, что у работников маникюрных салонов наблюдаются такие же риски для здоровья, как у тех, кто трудится на предприятиях нефтехимической промышленности.