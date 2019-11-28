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"Пора на пенсию": страдающая тремором Меркель упала на публике

"Пора на пенсию": страдающая тремором Меркель упала на публике
Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлер ФРГ споткнулась на ступеньках

Ангела Меркель оконфузилась на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Поднимаясь на сцену, глава правительства Германии не заметила ступенек и упала.

Канцлер ФРГ не расстерялась, заметив обеспокоенные лица участников мероприятия, и пошутила.

"Я не заметила ступени. В следующий раз я ими воспользуюсь",

– сказала Меркель.

Видео инцидента опубликовало издание The Daily Mail.

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на то, что политик упала. Некоторые уверены, что канцлеру ФРГ пока покинуть свой пост. Впрочем, сама Меркель решительно настроена доработать до конца срока.

"Пора на пенсию", "Я думаю, ей становится хуже", "Та, которая поставила европейскую цивилизацию на колени, разве не поэтично?", "Неуравновешенна во многих смыслах", "Старая тупая фрау", "Она больна", – прокомментировали ролик читатели издания.

Летом Меркель несколько раз становилось плохо на официальных встречах – у нее дрожали то руки, то все тело. Канцлер ФРГ уверяла, что проблем со здоровьем у нее нет, она обследуется регулярно у врачей, но после этого ей стали ставить кресло на различных церемониях, где принято стоять.  

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

А. Щербаков: Ничего смешного в этом эпизоде нет, упала пожилая женщина - вот смешно...
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Ничего смешного в этом эпизоде нет, упала пожилая женщина - вот смешно...
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Как только уйдет, начнется дележ ЕС, на германскую часть, французскую часть, греко-итальянскую и польскую. Хотя польская в свою очередь начнет делиться на приверженцев США и России. В конце концов прибалты отойдут к Росси, но к Польше присоединится Украине.
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