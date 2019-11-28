Канцлер ФРГ споткнулась на ступеньках

Ангела Меркель оконфузилась на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Поднимаясь на сцену, глава правительства Германии не заметила ступенек и упала.

Канцлер ФРГ не расстерялась, заметив обеспокоенные лица участников мероприятия, и пошутила.

"Я не заметила ступени. В следующий раз я ими воспользуюсь",

– сказала Меркель.

Видео инцидента опубликовало издание The Daily Mail.

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на то, что политик упала. Некоторые уверены, что канцлеру ФРГ пока покинуть свой пост. Впрочем, сама Меркель решительно настроена доработать до конца срока.

"Пора на пенсию", "Я думаю, ей становится хуже", "Та, которая поставила европейскую цивилизацию на колени, разве не поэтично?", "Неуравновешенна во многих смыслах", "Старая тупая фрау", "Она больна", – прокомментировали ролик читатели издания.

Летом Меркель несколько раз становилось плохо на официальных встречах – у нее дрожали то руки, то все тело. Канцлер ФРГ уверяла, что проблем со здоровьем у нее нет, она обследуется регулярно у врачей, но после этого ей стали ставить кресло на различных церемониях, где принято стоять.