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Одну из самых влиятельных на политической арене женщин беспокоит какой-то недуг, хотя она это тщательно скрывает. Плохое самочувствие канцлера ФРГ Ангелы Меркель выдает череда фактов.
Сначала она сильно дрожит при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем приступы дважды повторялись. Теперь же, дабы предотвратить тремор, главу немецкого правительства усадили на стул.
Сидя она прослушала гимны перед переговорами с молдавским премьером Майей Санду в Берлине. Трансляцию мероприятия вел телеканал NTV.
Напомним, на прошлой неделе во время исполнения гимна перед важной встречей с датским коллегой Метте Фредериксеном Меркель также сидела.
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