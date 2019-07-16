Здоровье главы немецкого правительства оставляет желать лучшего

Одну из самых влиятельных на политической арене женщин беспокоит какой-то недуг, хотя она это тщательно скрывает. Плохое самочувствие канцлера ФРГ Ангелы Меркель выдает череда фактов.

Сначала она сильно дрожит при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем приступы дважды повторялись. Теперь же, дабы предотвратить тремор, главу немецкого правительства усадили на стул.

Сидя она прослушала гимны перед переговорами с молдавским премьером Майей Санду в Берлине. Трансляцию мероприятия вел телеканал NTV.

Напомним, на прошлой неделе во время исполнения гимна перед важной встречей с датским коллегой Метте Фредериксеном Меркель также сидела.