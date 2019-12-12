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Пережить черный день: что нельзя делать в пятницу 13-е

Пережить черный день: что нельзя делать в пятницу 13-е
Фото: pixabay.com
Приметы и суеверия, связанные с роковой датой

Суеверные люди опасаются пятницу 13-е, так как считают, что в этот день может случиться много неприятностей. Чтобы избежать проблем, достаточно соблюдать несколько простых правил, связанных с этой датой.

В этот день запрещено создавать новые проекты и начинать дела, которые давно откладывались. Уходить из дома или с работы нужно быстро, при этом смотреть на дверь или возвращаться нельзя, даже если вы что-то забыли.

Также, как пишет "Обозреватель", в пятницу 13-е надо быть особенно осторожными тем, кто отправляется в путешествие. Праздновать свадьбу в роковое число тоже не стоит – считается, что счастье молодоженов продлится недолго. В пятницу 13-е стоит воздержаться от крупных покупок.

Целый ряд примет связан со внешностью. В роковую дату нельзя красить волосы в рыжий цвет, стричь ногти, надевать одежду коричневого цвета и долго смотреться в зеркало.

Дарья ПЕТРОВА

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