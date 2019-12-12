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Жизнь за фото: где гибнет больше всего туристов

Названы самые опасные места для селфи

Ежегодно во время фотосъемок гибнут десятки человек. Чаще всего трагедии случаются в США. Подводные пещеры под названием "Орлиное гнездо" манят многих, однако выбраться отсюда после съемки удается не всем.  Рядом с местом даже установили знак с надписью "в этой пещере нет того, ради чего стоило бы умереть".

На втором месте – знаменитый парк "Гранд-Каньон". Здесь каждый год умирают около 12 человек – чаще всего из-за падения с высоты.

На третьем месте по опасности – остров Бикини в составе Республики Маршалловы Острова, – отмечает телеканал "Мир24".

 В список также вошел Эверест, гора Монблан, город Нью-Смирна-Бич во Флориде, – сообщает The Daily Beast. 

Дарья ПЕТРОВА

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