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Ежегодно во время фотосъемок гибнут десятки человек. Чаще всего трагедии случаются в США. Подводные пещеры под названием "Орлиное гнездо" манят многих, однако выбраться отсюда после съемки удается не всем. Рядом с местом даже установили знак с надписью "в этой пещере нет того, ради чего стоило бы умереть".
На втором месте – знаменитый парк "Гранд-Каньон". Здесь каждый год умирают около 12 человек – чаще всего из-за падения с высоты.
На третьем месте по опасности – остров Бикини в составе Республики Маршалловы Острова, – отмечает телеканал "Мир24".
В список также вошел Эверест, гора Монблан, город Нью-Смирна-Бич во Флориде, – сообщает The Daily Beast.
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