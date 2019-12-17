Спутник Земли оказывает заметное влияние на самочувствие человека и его активность

Люди находятся под воздействием и растущей, и убывающей Луны. "Утро" подскажет, как правильно распределить силы и вести себя в последние дни года, когда освещенность этого небесного тела то идет на спад, то наоборот.

С 16 декабря по 22:08 мск 17 декабря длится 21-й лунный день. Он благоприятен как для представителей творческих профессий, так и для тех, кто с ними не связан. Поможет в этот день интуиция, а еще это хорошее время для денежных дел, решения волнующих вопросов, пышных свадеб, скромной регистрации брака, первого свидания и теплых дружеских встреч, отмечает портал "Луна сегодня". Однако 17 декабря людям нужно быть внимательным к своему здоровью. Возможна слабость и упадок сил, указывающие либо на начало болезни, либо на переутомление. Неплохо сходить в SPA-салон, на массаж или расслабиться дома в ванне.

Среда 18 декабря подойдет для больших и серьезных дел. Их следует продумать и запланировать заранее, тогда успех обеспечен. Можно отправляться в поездки и путешествия. А 19 декабря не стоит во что бы то ни стало доказывать свою правоту. Но можно согласиться на любые эксперименты, что убедит вас в собственной силе. В день любви и творчества 20 декабря следует быть внимательными и снисходительными к себе, проявлять заботу о других, но не расслабляться. Зато 21 декабря людей могут охватить странные желания, которые не нужно ограничивать: пошалить иногда полезно – это поможет приливу энергии и новым результативным идеям, пишет vedmochka.net.

22 декабря – день стрессов и эмоциональных кризисов. Он опасен возможными разногласиями и ссорами с коллегами, начальством, родственниками, друзьями. Не стоит менять работу. А 23 декабря нужно решить все дела, до которых раньше не доходили руки. 24 декабря тем, кто четко знает, чего хочет, и умеет правильно планировать свои действия, следует направить свою энергию в творческое русло и не ограничивать себя в получении новых впечатлений.

25 декабря существует большая вероятность того, что кто-то будет мешать, однако нужно выбрать способ добиться цели без открытого конфликта. 26 декабря под влиянием солнечного затмения начнутся повышения и понижения должностей, перестановка кадров, одни проекты будут завершаться, другие, наоборот, возобновляться. Все это приведет к потерям.

На следующий день, когда Луна начнет расти, у многих все будет валиться с рук, нужный результат окажется не достижим, люди будут не в духе. 28 декабря при выполнении любого дела нужно проявить особую внимательность и осторожность. Зато 29 декабря будет очень легкий день, можно отдохнуть и стоит посвятить время семье.

30 декабря – день искушений, когда может произойти самое невероятное. Однако надо быть бдительными, ведь, поддавшись иллюзиям, можно зайти не известно куда. В последний день месяца и года – 31 декабря – подходит для уединения и размышлений. Нужно держаться на расстоянии от бурных споров и не поддаваться соблазнам. Чтобы не отравиться, стоит внимательно выбирать продукты для новогоднего стола и употребления в каникулы.

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