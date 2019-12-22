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Бесплатные туалеты и рост цен: что изменится в России в новом году

Бесплатные туалеты и рост цен: что изменится в России в новом году
Фото: www.globallookpress.com
С 1 января подорожает баранина, гречка и увеличится пенсия

В 2020 году жизнь россиян несколько изменится – некоторые новые законы начнут действовать уже с 1 января. Так, сразу же подорожает вино из-за повышения акцизов. Со следующего года он составит 31 рубль за литр.

Этот закон призван поддержать отечественных производителей. Также увеличится стоимость водки – на 7%, а также коньяка – на 11,6%. Так что с 2020 г. пол литра водки будет стоить от 230 рублей, а коньяка – от 433 рублей. Россиянам придется больше платить и за продукты, например, за сливочное масло, яйца и гречку.

Дороже станут стоить машины из-за повышения ставки на утилизационный сбор. Так, он увеличится на 46,1% для легковых машин с объемом двигателя меньше одного литра. На новых автомобилях запретят ездить, пока водитель не получит номер. А фургонам и такси нельзя будет больше парковаться во дворах, пишет Рамблер. 

С 1 января перестанут действовать некоторые советские законы, а также документы РФСР. Исчезнет выплата по уходу за ребенком в размере 50 рублей, передает портал Bigpicture.  

Туалеты на вокзалах, с которых отправляются поезда дальнего следования, станут бесплатными. Изменения коснутся и работы – появятся электронные трудовые книжки. Теперь работодатели будут в онлан-режиме передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности и стаже каждого работника.

МРОТ вырастет на 850 рублей и составит 12 тысяч 130 рублей. Студенты, курсанты, ординаторы и некоторые другие категории граждан освободятся от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи, если ее сумма ниже 4 тыс руб. Количество семьей, которые получают пособия на детей, возрастет. Если семья получает меньше, чем два прожиточных минимума в месяц на человека, то им положена выплата. Пенсии неработающих пенсионеров вырастут. А компаниям запретят продавать еду со знаком "органик" лишь в маркетинговых целях.

С 2020-го пошлиной будут облагаться покупки через зарубежные интернет-магазины на сумму от 200 евро, раньше она была выше – 500 евро. 

Полина ИВАНОВА

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