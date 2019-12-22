Полковнику вынесли первый выговор

Бывшего полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко впервые наказали в колонии. Экс-миллиардер устроил ночной перекус в неположенном месте. Об этом рассказал источник в Федеральной службе исполнения наказания.

Как узнал телеграм-канал Life Shot, Захарченко поймали перед отбоем. В общей столовой осужденный не ест и часто заходит в коптерку – помещение, в котором живет другой заключенный, заведующий хозяйством. К слову, у Захарченко в деле стоит неофициальная пометка – "красная полоса", которая означает, что за ним нужен особый надзор.

Ранее бывший полковник, который находится в колонии за злоупотребление служебным положением и крупные взятки, обиделся на сотрудников ФСИН. Захарченко запретили близко общаться с другими заключенными, также он гуляет и ходит в баню под конвоем.