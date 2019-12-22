Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Наказание и тотальный контроль: как живет Захарченко в колонии

Наказание и тотальный контроль: как живет Захарченко в колонии
Дмитрий Захарченко. Фото: www.globallookpress.com
Полковнику вынесли первый выговор

Бывшего полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко впервые наказали в колонии. Экс-миллиардер устроил ночной перекус в неположенном месте. Об этом рассказал источник в Федеральной службе исполнения наказания.

Как узнал телеграм-канал Life Shot, Захарченко поймали перед отбоем. В общей столовой осужденный не ест и часто заходит в коптерку – помещение, в котором живет другой заключенный, заведующий хозяйством. К слову, у Захарченко в деле стоит неофициальная пометка – "красная полоса", которая означает, что за ним нужен особый надзор.

Ранее бывший полковник, который находится в колонии за злоупотребление служебным положением и крупные взятки, обиделся на сотрудников ФСИН. Захарченко запретили близко общаться с другими заключенными, также он гуляет и ходит в баню под конвоем. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ничего, этот ворюга и в тюряге пристроится с такими то миллиардами! Будет есть крабов и икру как банда Цапков!
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей