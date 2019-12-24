Для кого 24 декабря станет благоприятным, расскажет подробный прогноз

Уберечься от неприятностей поможет лунный гороскоп на сегодня, ведь положение небесных тел заметно влияет на многие события нашей жизни. Астрологи рассказали, чего ждать 24 декабря.



Сегодня Луна находится в знаке Стрельца и, в первую очередь, повлияет на тех, кто занимается бизнесом. День станет благоприятным для заключения сделок и командировок – они пройдут легко и продуктивно. Также обещают успех всем тем, кто сегодня отправится в путешествие.

Однако стоит остерегаться покупки земельных участков и строительства: это, скорее всего, обернется неудачей, предупреждают астрологи. А вот бытовые проблемы, наоборот, решатся легко и быстро, пишет I-sonnik.ru. По лунному календарю, 24 декабря – особенно успешный день для совершения крупных покупок: сегодня они будут невероятно выгодными.

Ранее астрологи рассказали, как растущая и убывающая Луна влияет на самочувствие и как правильно распределить силы, чтобы добиться успеха.