Реакции на роковое событие будут у всех разными

Астрологи предложили любопытный прогноз: как будут вести себя в последний миг земной жизни люди различных знаков зодиака.

Решительные Овны откажутся валяться на диване и рыдать в ожидании неизбежного конца. Последние минуты жизни люди, рожденные в марте и апреле, проведут с максимальной пользой – займутся любовью.

Тельцы будут глубоко шокированы, услышав о наступлении конца света, однако постараются разработать план спасения. Убедившись в бесполезности этого мероприятия, они вместе с партнером постараются сделать незабываемыми последние минуты своего пребывания на Земле: отправятся в роскошный отель, насладятся изысканным ужином, придумают какой-нибудь широкий жест, чтобы запомнить этот мир прекрасным.

Близнецы ни за что не поверят, что ситуация безвыходная. Они сделают все, чтобы выжить: рассмотрят все варианты спасения и соберут вокруг себя единомышленников, которые слепо будут им доверять.

Эмоциональные и чувствительные Раки попрощаются со всеми, кто им дорог, и отправятся в самое милое сердцу место – в родной дом.

Лев будет красоваться до последнего. Рожденные под этим знаком захотят, чтобы их запомнили смелыми и гордыми. Они устроят грандиозную вечеринку или пикник на природе, выпьют шампанского и станут громко отсчитывать последние секунды своей жизни.

Девы отличаются невероятной предусмотрительностью, поэтому у них найдется в укромном местечке бункер с пищей и напитками. Собрав вокруг себя самых близких людей, они попрощаются с жизнью.

Весы узнают о конце света последними и не поверят в катастрофу. Раньше ничего подобного не происходило, обойдется и на тот раз, решат легкомысленные представители этого знака зодиака.

Скорпионы не будут впадать в панику: все погибнут к чему тогда лишние переживания? Они будут продолжать жить так, как будто никакого конца не предвидится. Астрологи считают, что последними живыми существами на Земле станут именно Скорпионы, отмечает портал Volkovysk.by.

Стрельцы не потеряют присутствия духа до самого конца. Прирожденные защитники и хранители, они до последнего будут заботиться о доме, семье и своем городе. Организуют штаб по спасению населения и будут стараться найти решение, даже понимая в глубине души, что шансов спастись маловато.

Козероги привыкли преодолевать превратности судьбы. Такие люди постараются переселиться на другую планету, пригодную для проживания. И очень может быть, что все у них получится.

Водолеи не будут скучать даже в конце времен. Они закатят шикарную рок-н-рольную вечеринку. Раз уж все заканчивается, надо напоследок оторваться!

Рыбы, как и Близнецы, не поверят в конец света. Такого абсурда они представить не смогут и будут продолжать надеяться, что все как-нибудь образуется.

